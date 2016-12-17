Каждый раз на входе в самолет встречают симпатичные стюардессы, как на этом фото, например, и встречи эти всегда приятны. Но кто же ожидал, что в этот раз встреча с ними зайдет настолько далеко... 1. 2. Случилось все еще по осени на рейсе Ереван-Москва компании ВИМ-Авиа. Через Армению была…