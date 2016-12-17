eugzolotuhin

Первый кузбасский фотоблог

промо eugzolotuhin 11:00, Вторник 39
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Первый опыт со стюардессами
Каждый раз на входе в самолет встречают симпатичные стюардессы, как на этом фото, например, и встречи эти всегда приятны. Но кто же ожидал, что в этот раз встреча с ними зайдет настолько далеко... 1. 2. Случилось все еще по осени на рейсе Ереван-Москва компании ВИМ-Авиа. Через Армению была…
130 комментариев :
( 130 комментариев Оставить комментарий )
miss_languor
2016-12-17 04:25 (UTC)
как заработок сомнительно конечно, а как тихое хобби-почему нет. для этого думаю и мужички ходят рыбачить в городских речках-вонючках. не прибыли большой для, а за спокойным тихим досугом)ну а найдется колечко - прриятно)
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morena_morana
2016-12-17 04:48 (UTC)
Ну а что делать? зима, не сезон, работы нет
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o_nimus
2016-12-17 05:23 (UTC)
Странно, но работы там на пару часов , как раз в купальный сезон, после закрытия пляжей, но не на весь зимний сезон
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eugzolotuhin
2016-12-17 05:26 (UTC)
Так волнами постоянно снимается новый слой песка, а под ним новые находки открываются
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Борис Липовский
2016-12-17 05:25 (UTC)
отличное хобби вначале радуешься всяким шмурдюкам а потом понимаешь что зима и с тоской смотришь на E-TRAK
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eugzolotuhin
2016-12-17 05:27 (UTC)
А чего с тоской, море же не замерзает
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livejournal
2016-12-17 05:31 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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bakilibalasi
2016-12-17 05:49 (UTC)
По простоте душевной (?) или умышленно, автор поста описывает, по меньшей мере, как нарушается статья 227 ГК РФ.
Кроме того, возможны как минимум конфликты с полицией.
В худшем случае, вам припишут нарушение ФЗ Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 245, так как у вас нет и не может быть разрешение на поиски от собственника земельного участка (скорее всего пляж - муниципальная земля).
И не надо тут писать комментарии, что "я не повреждаю культурный слой", "я не ищу предметы старины", "все ищут, и никого до сих пор не трогали" или самое популярное "я ищу свои личные потерянные вещи".
Эти тезисы приготовьте для последнего слова обвиняемого, перед вынесением приговора.
Не забывайте, в какой стране и в какое время живете. Один умник (puertto) уже дописался, как он всех вертел...

Edited at 2016-12-17 05:50 (UTC)
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eugzolotuhin
2016-12-17 05:54 (UTC)
Тут лишь рассказ об увиденном, и полиция никого не трогала...
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livejournal
2016-12-17 06:31 (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-17 06:32 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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pizdanjko
2016-12-17 06:33 (UTC)
Нарушение законодательства детектед. Пилиционерам пока не объяснили, что за это можно легко сшибать деньги. Рано или поздно они узнают
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eugzolotuhin
2016-12-17 06:35 (UTC)
Вы им этот пост не показывайте))
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parket_nik
2016-12-17 06:36 (UTC)
да да. наши законодатели подсуетились и статью за повреждение КС, вам пришьют элементарно. Культурный слой определит дежурный археолог. как минимум археологичесикую разведку. В Англии не стали так со своими гражданами поступать, там эта сфера регулируется цивилизованно, во во благо и граждан и государства.
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krasa74
2016-12-17 06:37 (UTC)
Мне чужого не надо, например...
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mark_406
2016-12-17 06:40 (UTC)
Не обольщайтесь, все пляжи под контролем криминальных структур, голову открутят вмиг. Оно вам нужно ?
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blaster2009
2016-12-17 06:41 (UTC)
Не нравится мне это, словно мародерством попахивает, хотя вроде ничего такого, ну потерял кто-то.
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eugzolotuhin
2016-12-17 06:56 (UTC)
А если искать пиратский клад старый, мародерство или уже нормально?
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Неожиданный способ заработать на морском курорте зимо

livejournal
2016-12-17 06:42 (UTC)
Пользователь natalia_sibir сослался на вашу запись в своей записи «Неожиданный способ заработать на морском курорте зимой. Фото из Сочи» в контексте: [...] Оригинал взят у в Неожиданный способ заработать на морском курорте зимой. Фото из Сочи [...]
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(Анонимно)
2016-12-17 06:49 (UTC)
На пляжный отдых, да и просто в тур надеваю только самые простенькие серебряные сережки. Зачем обвешиваться как ёлка?
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parket_nik
2016-12-17 07:06 (UTC)
разные случаи. от много зависит. есть и срока
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eugzolotuhin
2016-12-17 07:22 (UTC)
Видимо неплохая прибыль, раз свободой даже рискуют
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(Анонимно)
2016-12-17 07:38 (UTC)
А сколько говна и мочи можно найти
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azateget
2016-12-17 07:57 (UTC)
В сезон достаточно с маской понырять... можно много чего найти на дне
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miloc
2016-12-17 08:09 (UTC)
Я думаю - это хобби. Хороший металлоискатель дорогой и не окупится.
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sergio_vorsin
2016-12-17 08:18 (UTC)
Ха, тоже мне новость...
Или ты в самом деле не знал, что мы после бздыхов всякое на море находим?
Бздыхи-это вы, то бишь отдыхающие. Они же залётные, отдыхайки, приезжие, понаехавшие...
Всё побережье от Анапы до Сухуми этим занимается. Золотой жилой правда то не назвать-слишком высока конкуренция.
А ещё у нас в горах золотишко моют
Тоже не в курсе?
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eugzolotuhin
2016-12-17 08:21 (UTC)
Золотишко в горах - совсем другая тема
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rogub36
2016-12-17 08:29 (UTC)
Приборы профессиональные, на фото чувак с етраком ходит, его стоимость 65 т.р. Прибор отбивается за 2-3 года, если конечно попадаются "рыжики"). Так что это хобби в чистом виде.

Edited at 2016-12-17 08:30 (UTC)
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doktorbel
2016-12-17 08:30 (UTC)
Не так всё радужно.
У меня есть металлоискатель.
Вы даже представить себе не можете сколько под слоем песка аллюминиевых крышечек, баночек, пивных чеков пипец. Они звенят как червонное золото)))
Через час поисков зочется побыстрее свалить))
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Всеволод Будрецов
2016-12-17 09:03 (UTC)
Я такое и в Москве наблюдал в строгинской пойме и серебряном бору, это во всём мире практикуют кто как хобби кто и как заработок!
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g_bukin
2016-12-17 09:16 (UTC)
А если есть шенгенская виза, то можно отправиться на заработки на Европейски пляжи. **

в большинстве из европейских стран - это запрещено законом. перед поездкой изучите этот вопрос. можно не только не заработать, а ещё и "налететь" на приличный штраф или небольшой срок.
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eugzolotuhin
2016-12-17 09:21 (UTC)
Выше писали, что и в России нельзя таким промышлять, но ходят, ищут...
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