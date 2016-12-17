Зимой жизнь на морских курортах будто замирает, туристы не приезжают и даже местные жители куда-то исчезают. Но это только на первый взгляд...
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2. После своего ухода с пляжа туристы оставляют тонны мусора: пакеты, бутылки, банановую кожуру...часы, золотые кольца, цепочки и просто деньги...
Вспомним, как все приходят на пляж, обвешанные украшениями и с часами на руках. Кто-то все это перед заходом в море снимает и просто забывает в песке, кто-то теряет в процессе купания... А сколько туристов проходит за лето через пляжи? Десятки тысяч, сотни? Официальная статистика говорит о том, что за сезон на сочинских пляжах отдыхает несколько миллионов туристов! Предположим, что лишь малая часть из них(на самом деле намного больше) теряет и оставляет в песке что-то ценное.
Думали, что все это сразу волной уносит далеко в океан? Вовсе нет, все это хранится под песком, причем не очень то и глубоко, а с закрытием сезона пляжи наполняются современными кладоискателями с профессиональными металлоискателями...
3. На сайтах и форумах кладоискателей(да, такие существуют!) существуют большие ветки с обсуждением оборудования для поисков, а это не только металлоискатели, но и разные специальные лопатки. Одеваться нужно в непромокаемые плащи и высокие резиновые сапоги, во время отлива обнажаются новые слои и найти в таком месте что-нибудь проще.
4. Также на таких сайтах есть советы с лучшими местами для поиска. Например, самые золотоносные места находятся возле шезлонгов и у мест активностей типа пляжных воллейбольных площадок. Если же вы прошли весь пляж с металлоискателем, но удача вам так и не улыбнулась, расстраиваться не стоит, приходите сразу после шторма, скорее всего он смоет хороший слой и обнажит новые находки.
По возможности для работы советуют выбирать старые пляжи, ведь на них отдыхающие теряют драгоценности не один десяток лет. А если есть шенгенская виза, то можно отправиться на заработки на Европейски пляжи. Там уже совсем легко можно найти не рубли и копейки, а евро и центы
5. А как вы относитесь к такому способу заработать? Сами бы пошли на поиски клада в виде чьих то потерянных драгоценностей? Или лучше мирно рыбку ловить?
Кроме того, возможны как минимум конфликты с полицией.
В худшем случае, вам припишут нарушение ФЗ Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 245, так как у вас нет и не может быть разрешение на поиски от собственника земельного участка (скорее всего пляж - муниципальная земля).
И не надо тут писать комментарии, что "я не повреждаю культурный слой", "я не ищу предметы старины", "все ищут, и никого до сих пор не трогали" или самое популярное "я ищу свои личные потерянные вещи".
Эти тезисы приготовьте для последнего слова обвиняемого, перед вынесением приговора.
Не забывайте, в какой стране и в какое время живете. Один умник (puertto) уже дописался, как он всех вертел...
Edited at 2016-12-17 05:50 (UTC)
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Неожиданный способ заработать на морском курорте зимо
открыли америку
Или ты в самом деле не знал, что мы после бздыхов всякое на море находим?
Бздыхи-это вы, то бишь отдыхающие. Они же залётные, отдыхайки, приезжие, понаехавшие...
Всё побережье от Анапы до Сухуми этим занимается. Золотой жилой правда то не назвать-слишком высока конкуренция.
А ещё у нас в горах золотишко моют
Тоже не в курсе?
Edited at 2016-12-17 08:30 (UTC)
У меня есть металлоискатель.
Вы даже представить себе не можете сколько под слоем песка аллюминиевых крышечек, баночек, пивных чеков пипец. Они звенят как червонное золото)))
Через час поисков зочется побыстрее свалить))
в большинстве из европейских стран - это запрещено законом. перед поездкой изучите этот вопрос. можно не только не заработать, а ещё и "налететь" на приличный штраф или небольшой срок.