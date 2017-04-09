Все только и делают, что ругают РЖД, но ведь можно и похвалить, тем более есть за что! В новых фирменных поездах даже кормят пассажиров, как в самолете, на каждого пассажира положена специальная коробочка, благодаря которой пассажир доберется в пункт назначения сытым и довольным. Посмотрим, что входит в нее входит?
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2. Итак, в купе фирменного поезда до питера нас встречает милая коробочка с надписью "Ваш рацион питания" и изображением ножа и вилки. Сразу после отправления заботливый сотрудник заносит в купе булочку, это дополнение к коробочке с рационом.
3. Наконец-то открываем коробочку и достаем из нее рацион питания взрослого человека на 8-часовую поездку. Выглядит он так: водичка, салфеточка, зубочистка и даже конфетка!
4. Также в коробочке присутствует опись содержимого, можно свериться, что все доложили, а доложили ведь и вправду все. Щедро, согласитесь же?
eugzolotuhin
Первый кузбасский фотоблог
Взрослые и серьезные дядьки из Новокузнецка бросили вызов обычной семикласснице из Кемерово. Исторически сложилось, что в Кузбассе долгие годы идет негласная борьба между двумя крупнейшими городами области, каждый пытается показать себя лучше другого. И вот вчера Новокузнецк бросил очередной вызов…
Решпект автору, давно так не веселился.
Интересно, что там на 21-е сутки испортится? Салфетка или зубочистка?
Или пассажирам предлагается выдаваемую отдельно улитку с мясом птицы в 19-й день обязательно съесть?
Edited at 2017-04-09 02:31 (UTC)
Ужин: вода 200 мл, освежающая конфетка, зубочистка, салфетка - это же мечта любой тетки, желающей похудеть!!!
Вы просто в вагон для фотомоделей попали, во!
Вагон-ресторан!
Re: Вагон-ресторан!
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Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД
голод
Россия это мрак какой то!
Чтобы не растолстеть...
:)
но нет, суровая реальность
на обед: булочка (!!)
на ужин: сама коробка
пс. салфетка для гигиены, ее не жрать!
Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД