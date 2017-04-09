eugzolotuhin

Первый кузбасский фотоблог

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Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД
eugzolotuhin
9 апреля, 4:07
Все только и делают, что ругают РЖД, но ведь можно и похвалить, тем более есть за что! В новых фирменных поездах даже кормят пассажиров, как в самолете, на каждого пассажира положена специальная коробочка, благодаря которой пассажир доберется в пункт назначения сытым и довольным. Посмотрим, что входит в нее входит?


1.


2. Итак, в купе фирменного поезда до питера нас встречает милая коробочка с надписью "Ваш рацион питания" и изображением ножа и вилки. Сразу после отправления заботливый сотрудник заносит в купе булочку, это дополнение к коробочке с рационом.


3. Наконец-то открываем коробочку и достаем из нее рацион питания взрослого человека на 8-часовую поездку. Выглядит он так: водичка, салфеточка, зубочистка и даже конфетка!


4. Также в коробочке присутствует опись содержимого, можно свериться, что все доложили, а доложили ведь и вправду все. Щедро, согласитесь же?

промо eugzolotuhin март 2, 09:01 72
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109 комментариев :
( 109 комментариев Оставить комментарий )
moskvachenko
2017-04-09 02:27 (UTC)
Блеск!!! )))
Решпект автору, давно так не веселился.
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moskvachenko
2017-04-09 02:31 (UTC)
Особенно умилило "срок годности - 20 суток".
Интересно, что там на 21-е сутки испортится? Салфетка или зубочистка?
Или пассажирам предлагается выдаваемую отдельно улитку с мясом птицы в 19-й день обязательно съесть?

Edited at 2017-04-09 02:31 (UTC)
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eugzolotuhin
2017-04-09 02:42 (UTC)
Все содержимое превращается в тыкву просто
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arktika2012
2017-04-09 02:38 (UTC)
Так раньше они приносили валом коробушки-деширак,картофельное пюре в стакане -налей воды и ешь,ну и чай печеньку сахар и пластиковые ложки.Ничего не изменилось, только упаковка.
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ksenzen
2017-04-09 02:44 (UTC)
Ахахха, какая прелесть! Какая забота!
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moskvachenko
2017-04-09 02:50 (UTC)
Я, кстати, кажется понял, в чем дело...
Ужин: вода 200 мл, освежающая конфетка, зубочистка, салфетка - это же мечта любой тетки, желающей похудеть!!!
Вы просто в вагон для фотомоделей попали, во!
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dms777
2017-04-09 02:59 (UTC)
За сколько они там перевозят российских граждан? И правда, небывалая щедрость...
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dms777
2017-04-09 03:03 (UTC)
А ты, автор Женя, сам что думаешь по этому поводу?
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Вагон-ресторан!

ekama991
2017-04-09 03:03 (UTC)
Для особо голодных в поезде предусмотрен вагон-ресторан.Сходите и покушайте, или вам принесут всё это в ваше купе!Кстати рекомендую солянку, отлично готовят!
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Re: Вагон-ресторан!

eddikirov
2017-04-09 06:09 (UTC)
Вагон-ресторан к РЖД не имеет никакого отношения - чистый аутсорс. Что насчет отлично приготовленной солянки, так это большая редкость. Плюс ценник настолько конский, относительно качества, обслуживания, интерьера и тд и тп, что жрать там не хочется.
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livejournal
2017-04-09 03:33 (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
livejournal
2017-04-09 03:33 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
livejournal
2017-04-09 03:33 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Ответить) (Ветвь дискуссии)

Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД

livejournal
2017-04-09 03:53 (UTC)
Пользователь vasiliy2014a сослался на вашу запись в своей записи «Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД» в контексте: [...] Оригинал взят у в Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД [...]
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vanderjugin
2017-04-09 04:01 (UTC)
То есть, горячее Вам не приносили? А то ведь русским же языком написано: "сухая часть рациона".
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голод

(Анонимно)
2017-04-09 04:09 (UTC)
Ешь вода и пей вода - срать не будешь никогда!
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taram1978
2017-04-09 04:25 (UTC)

Россия это мрак какой то!

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gadei
2017-04-09 05:16 (UTC)
То, что это только сухая часть рациона осталось незамеченным?)
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kotyara_71
2017-04-09 05:33 (UTC)
Тут самое главное - часто этим маршрутом не ездить.
Чтобы не растолстеть...
:)
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politura
2017-04-09 05:57 (UTC)
Скоты для скотов - всё нормально! Что вам не нравится?
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igorsemenovv
2017-04-09 06:37 (UTC)
Вы из пункта А в пункт Б едете или в ресторан пожрать пришли?От диеты еще никто не умирал,да и претензий что отравились едой в поездке,не будет.А вообще как не смешно,но это Россия-детка и надо привыкать.
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kvakosavrus_q
2017-04-09 06:41 (UTC)
Когда читаешь такое сперва надеешься что это шутка...
но нет, суровая реальность
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
дима ...
2017-04-09 12:49 (UTC)
на завтрак: зубочистка с конфеткой
на обед: булочка (!!)
на ужин: сама коробка

пс. салфетка для гигиены, ее не жрать!
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Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД

livejournal
2017-04-09 06:59 (UTC)
Пользователь b82ery сослался на вашу запись в своей записи «Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД» в контексте: [...] Originally posted by at Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД [...]
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vanderjugin
2017-04-09 07:07 (UTC)
А можно уточнить номер поезда и вагона? Что в билете было написано - вагон 2Э? 2Б? Категория У1?
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b82ery
2017-04-09 07:25 (UTC)
Просто шикарно, комментам отдельное спасибо.
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b82ery
2017-04-09 07:26 (UTC)
не очень понял откуда "до питера".
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marty_cob
2017-04-09 07:28 (UTC)
А вилка с ножом там зачем?
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