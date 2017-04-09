Аттракцион неслыханной щедрости от РЖД

Взрослые и серьезные дядьки из Новокузнецка бросили вызов обычной семикласснице из Кемерово. Исторически сложилось, что в Кузбассе долгие годы идет негласная борьба между двумя крупнейшими городами области, каждый пытается показать себя лучше другого. И вот вчера Новокузнецк бросил очередной вызов…