Грузия. Кутаиси. Рынок

Угощения вкуснейшей чурчхелой и домашним вином. Отсутствие агрессии и попыток обмануть. Это настоящий грузинский рынок, колоритный, дешевый и вкусный. Рынок - обязательное место для посещения в любой кавказской стране, на этот раз отправляемся в такое место в Кутаиси
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2. Грузинский сникерс!
3. Грузия - родина Чурчхелы, несколько лет назад власти страны даже запатентовали это лакомство
4. Еще одно грузинское лакомство - рассольный сыр Сулугуни, также запатентованный грузинскими властями :)
5. Бабушка с домашним вином и домашней чачей в бутылках из-под колы. Чача - крепкий алкогольный напиток, более крепкий чем бренди и водка. Чача в грузии везде, и, конечно же, также запатентована страной!
6. Закуска. Надо отметить, что пить и есть на грузинском рынке можно сколько угодно, покупать что-то при этом совсем необязательно, хотя и стоит тут все неприлично дешево
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9. Пожалуй, самая вкусная страна
10. Ходите на рынки, там интересно :)
eugzolotuhin
Первый кузбасский фотоблог
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Я прекрасно помню "срач" на форумах и блогах ДО 080808.
Когда настоящие и фальшивые "ягрузины" постили фотки грузинской армии в красивой натовской форме, негров-инструкторов из США и грозились разогнать "пьяных-ванек" ссяными тряпками.
После 080808 - все они куда-то пропали. Кончился и срач.
Edited at 2017-07-24 04:20 (UTC)
Но поражает убогость и грязь. Обшарпанные стены и текущие потолки, как в подвале.
И да, помидоры у них очень вкусные.
и что там такого автор нашел на рынке?
автор знает, что санэпидстанции в Грузии нет?
или автор забыл 2006 год:
«Большинство грузинских виноделов способом так называемого мухлежа старались завоевать российский рынок и везти то вино, которое не реализовывалось в Европе, так как в России продались бы даже, прошу прощения за это выражение, фекальные массы», - процитировал слова Окруашвили телеканал «Россия».
Ну а Россия как всегда:
В свою очередь, МИД России выразил официальный протест по поводу этих слов. «26 апреля в МИД России был приглашен Посол Грузии в Москве И.Л.Чубинишвили. Ему было сделано представление в связи с грубыми высказываниями высокопоставленного грузинского представителя в адрес России», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского МИД.
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Так что выпив грузинского винца, не обижайтесь на его фекальный вкус.
Жаль, но у русских память как у аквариумных рыбок.
Едут отдыхать в страну, которая всего 9 лет назад фактически напала на Россию, травила россиян своим "вином".
Что других нормальных стран нет, или статья проплачена грузинами?
Человек в здравом уме это есть не будет.
Ну,если только он хочет остаться без зубов.
Грузия. Кутаиси. Рынок