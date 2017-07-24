Грузия. Кутаиси. Рынок

Жутко, в то же время красиво и все это похоже на фантастическое кино. Огромная машина глубоко под землей вскрывает огромные каменные пласты. Это настоящая угольная шахта. Сегодня репортаж прямо из-под земли, из угольной лавы, где работает самый мощный комбайн России и кузбасские шахтеры ежемесячно…