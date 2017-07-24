eugzolotuhin

Первый кузбасский фотоблог

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Грузия. Кутаиси. Рынок
Запись входит в топ 200 рейтинга
eugzolotuhin
24 июля, 8:03
Угощения вкуснейшей чурчхелой и домашним вином. Отсутствие агрессии и попыток обмануть. Это настоящий грузинский рынок, колоритный, дешевый и вкусный. Рынок - обязательное место для посещения в любой кавказской стране, на этот раз отправляемся в такое место в Кутаиси


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2. Грузинский сникерс!


3. Грузия - родина Чурчхелы, несколько лет назад власти страны даже запатентовали это лакомство


4. Еще одно грузинское лакомство - рассольный сыр Сулугуни, также запатентованный грузинскими властями :)


5. Бабушка с домашним вином и домашней чачей в бутылках из-под колы. Чача - крепкий алкогольный напиток, более крепкий чем бренди и водка. Чача в грузии везде, и, конечно же, также запатентована страной!


6. Закуска. Надо отметить, что пить и есть на грузинском рынке можно сколько угодно, покупать что-то при этом совсем необязательно, хотя и стоит тут все неприлично дешево


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9. Пожалуй, самая вкусная страна


10. Ходите на рынки, там интересно :)

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128 комментариев :
( 128 комментариев Оставить комментарий )
livejournal
2017-07-24 02:36 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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popandopulis
2017-07-24 03:21 (UTC)
Очень уважаю и люблю этот народ.
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crown_athlete
2017-07-24 03:38 (UTC)
Не смотря на военный конфликт 2008 года между Россией и Грузией я не наблюдаю в сети негатива в отношении россиян с грузинской стороны, хохлосрач есть, а грузиносрача нет
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dp_3lo
2017-07-24 04:18 (UTC)
А потому что вломили по настоящему в 080808, а не устраивали сеанс договорного футбола как в Донецке.

Я прекрасно помню "срач" на форумах и блогах ДО 080808.
Когда настоящие и фальшивые "ягрузины" постили фотки грузинской армии в красивой натовской форме, негров-инструкторов из США и грозились разогнать "пьяных-ванек" ссяными тряпками.
После 080808 - все они куда-то пропали. Кончился и срач.

Edited at 2017-07-24 04:20 (UTC)
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allis_bo
2017-07-24 05:45 (UTC)
В прошлом году была на рынке в Батуми. Он похож на этот как две капли воды. Всё так, люди приветливые,угощают своим товаром, уйти голодным оттуда невозможно.
Но поражает убогость и грязь. Обшарпанные стены и текущие потолки, как в подвале.
И да, помидоры у них очень вкусные.
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alzoter
2017-07-24 06:09 (UTC)
ну не сказать чтобы уж совсем дешево тем паче для туристов, но дешевле чем унас эт да. А так конечно хорошо там в целом. в мае был в Тбилиси, всем советую.
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veron_rus
2017-07-24 06:21 (UTC)
Будет ли день, когда я открою ЖЖ, а там нет ни одного бумагомараки, рекламирующего очередную кавказскую помойку, населенную агрессивными и склонными к обману аборигенами?
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chelovert
2017-07-24 08:24 (UTC)
Убогость и срань. Рынок работает ночью. Всё это не может не радовать. Грузия скатывается в каменный век.
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vovo555
2017-07-24 08:43 (UTC)
Красота! Был на грузинском рынке (жена - грузинка) - непередаваемое ощущение!
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pyzh
2017-07-24 09:10 (UTC)
Какой атмосферный получился поход на рынок
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varlam_volkov
2017-07-24 09:11 (UTC)
Неужели столица Имеретии и криминальная столица всей Грузии больше ничем автору, кроме убогого базарчика не приглянулась? В каком веке живет сейчас современная Грузия?
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varlam_volkov
2017-07-24 09:15 (UTC)
А слабо показать, что сейчас на месте знаменитого на весь МИР Кутаисского автозавода,что на месте огромного Памятника Героям ВОВ, который взорвал Саакашвили?
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eugzolotuhin
2017-07-24 09:16 (UTC)
Можете в следующий раз провести экскурсию
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aelita500
2017-07-24 09:24 (UTC)
И люди на фото такие добрые и радостные.
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bizon_2015
2017-07-24 10:02 (UTC)
Если этот рынок грузины бы каждый день отправляли в Россию, все были бы довольны. Но увы..
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were_man
2017-07-24 10:14 (UTC)
Кроме брезгливости никаких других чувств этот рынок не вызывает.
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alkopona
2017-07-24 11:44 (UTC)
Хорошо еще огурцы не запатентовали маринованные и оливье)))
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anry70
2017-07-24 13:33 (UTC)
Чача, сыр, зелень, огурчики .... Хорошо. Мало фоток, еще давай
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evgeny_87
2017-07-24 14:30 (UTC)
Обыкновенная кавказская страна.
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voron_mudrez
2017-07-24 16:48 (UTC)
совершенно обычная страна,
и что там такого автор нашел на рынке?
автор знает, что санэпидстанции в Грузии нет?

или автор забыл 2006 год:

«Большинство грузинских виноделов способом так называемого мухлежа старались завоевать российский рынок и везти то вино, которое не реализовывалось в Европе, так как в России продались бы даже, прошу прощения за это выражение, фекальные массы», - процитировал слова Окруашвили телеканал «Россия».

Ну а Россия как всегда:
В свою очередь, МИД России выразил официальный протест по поводу этих слов. «26 апреля в МИД России был приглашен Посол Грузии в Москве И.Л.Чубинишвили. Ему было сделано представление в связи с грубыми высказываниями высокопоставленного грузинского представителя в адрес России», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского МИД.
------------------
Так что выпив грузинского винца, не обижайтесь на его фекальный вкус.

Жаль, но у русских память как у аквариумных рыбок.
Едут отдыхать в страну, которая всего 9 лет назад фактически напала на Россию, травила россиян своим "вином".

Что других нормальных стран нет, или статья проплачена грузинами?
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eugzolotuhin
2017-07-24 17:05 (UTC)
Статья проплачена бабушками с рынка
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bezvizformonkey
2017-07-24 16:59 (UTC)
Не понимаю почему началась реклама Грузии и чурчхелы?
Человек в здравом уме это есть не будет.
Ну,если только он хочет остаться без зубов.
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Грузия. Кутаиси. Рынок

livejournal
2017-07-24 18:03 (UTC)
Пользователь rex711 сослался на вашу запись в своей записи «Грузия. Кутаиси. Рынок» в контексте: [...] Оригинал взят у в Грузия. Кутаиси. Рынок [...]
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