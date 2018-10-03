Как на самом деле выглядит Октоберфест

Прямо сейчас в Мюнхене в очередной раз проходит знаменитый Октоберфест. Миллионы литров пива, миллионы посетителей и всего шесть баварских пивоварен. Пару лет назад удалось побывать на этом празднике жизни. Смотрите фоторепортаж о том, как на самом деле выглядит легендарный фестиваль Октоберфест!
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2. Началось все 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Гостям так понравился праздник, что свадьбу решили отпраздновать второй раз через год, потом, и еще. А потом все уже и позабыли про свадьбу, но праздновать не прекращали. Каждый год число посетителей росло и наконец выросло до таких масштабов, что Октоберфест стал самым масштабным народным гулянием на планете! Люди пьют баварское пиво, веселятся и катаются на аттракционах. Сегодня не осталось людей на планете, которые бы не слышали о баварском празднике
3. Сейчас октоберфест проходит почти в каждом пивном ресторане мира, но на самом деле это не только пивной праздник. Октоберфест - это еще и большое количество аттракционов, самая высокая в мире передвижная башня симуляции свободного падения, самые большие передвижные американские горки и все такое
4. Но главная составляющая Октоберфеста не пиво и не аттракционы, а очереди!
Каждая из баварских пивоварен строит свой большой шатер, в который вмещаются тысячи людей! Но желающих попасть на веселье внутрь оказывается намного больше, поэтому у входа в каждый шатер очереди, огромные, иногда многочасовые очереди! Места внутри можно бронировать заранее, но большинство приходит на праздник об этом не зная и тысячи таких счастливчиков часами стоят перед входом и ждут, пока изнутри кто-нибудь выйдет, чтобы наконец занять их место
5. По официальным данным за две недели фестиваль в этом году посетили 5,6 миллионов человек, это самый низкий показатель за 15 лет. Но несмотря на это внутри все заполнено, на улице под дождем тысячи ждут возможности попасть внутрь
6. А внутри творится настоящий хаос, что вполне объяснимо, несколько тысяч человек набившись как рыбы в консервную банку пьют пиво и умудряются при этом танцевать на столах и лавочках. Без драк и мордобоя, все веселы и дружелюбны
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8. По ту сторону праздника...
9. Видели на фотографиях молоденьких пышногрудых баварских красавиц с десятками кружек пива в руках? Не надейтесь, такую важную работу доверяют только профессионалам, сильным мужчинам и опытным бабушкам
10. Те, кто уже не может продолжать веселиться-тихо устраиваются где-нибудь на улице, а праздник продолжается :)
11. В этом году на фестивале увеличилось количество сексуальных преступлений, 31 заявление в полицию, в прошлом году таких было 21
12. За всем происходящим внимательно следит статуя Бавария, символ Баварии :)
eugzolotuhin
Первый кузбасский фотоблог
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Правда только отчасти - и места в шатрах есть, и шатров 14, и открытые террасы есть, и молодые официантки :) два дня как вернулся оттуда
>>> Сегодня не осталось людей на планете, которые бы не слышали о баварском празднике
Планету надо заменить хотя бы на Мюнхен, в крайнем случае на Германию - будет более правдоподобно.
Хахаха...
Кагбе миллиардная Индия и двухмиллиардный Китай до сих пор не в курсе этого :-)))
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При мне местная девица больших размеров сьела литров 7-8 за день )))
молодежи не рассчитавших свои силы очень много. Многих увозит скорая. А некоторых вывозят на каталках с одним колесом, выглядит ржачно.
Edited at 2018-10-03 09:25 (UTC)
вино-фест уже ничо так
водко-фест самое то
крым походящее место для такого праздника