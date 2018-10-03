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eugzolotuhin

Первый кузбасский фотоблог

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Как на самом деле выглядит Октоберфест
eugzolotuhin
3 октября, 8:10
Прямо сейчас в Мюнхене в очередной раз проходит знаменитый Октоберфест. Миллионы литров пива, миллионы посетителей и всего шесть баварских пивоварен. Пару лет назад удалось побывать на этом празднике жизни. Смотрите фоторепортаж о том, как на самом деле выглядит легендарный фестиваль Октоберфест!

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2. Началось все 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Гостям так понравился праздник, что свадьбу решили отпраздновать второй раз через год, потом, и еще. А потом все уже и позабыли про свадьбу, но праздновать не прекращали. Каждый год число посетителей росло и наконец выросло до таких масштабов, что Октоберфест стал самым масштабным народным гулянием на планете! Люди пьют баварское пиво, веселятся и катаются на аттракционах. Сегодня не осталось людей на планете, которые бы не слышали о баварском празднике


3. Сейчас октоберфест проходит почти в каждом пивном ресторане мира, но на самом деле это не только пивной праздник. Октоберфест - это еще и большое количество аттракционов, самая высокая в мире передвижная башня симуляции свободного падения, самые большие передвижные  американские горки и все такое


4. Но главная составляющая Октоберфеста не пиво и не аттракционы, а очереди!
Каждая из баварских пивоварен строит свой большой шатер, в который вмещаются тысячи людей! Но желающих попасть на веселье внутрь оказывается намного больше, поэтому у входа в каждый шатер очереди, огромные, иногда многочасовые очереди! Места внутри можно бронировать заранее, но большинство приходит на праздник об этом не зная и тысячи таких счастливчиков часами стоят перед входом и ждут, пока изнутри кто-нибудь выйдет, чтобы наконец занять их место


5. По официальным данным за две недели фестиваль в этом году посетили 5,6 миллионов человек, это самый низкий показатель за 15 лет. Но несмотря на это внутри все заполнено, на улице под дождем тысячи ждут возможности попасть внутрь


6. А внутри творится настоящий хаос, что вполне объяснимо, несколько тысяч человек набившись как рыбы в консервную банку пьют пиво и умудряются при этом танцевать на столах и лавочках. Без драк и мордобоя, все веселы и дружелюбны


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8. По ту сторону праздника...


9. Видели на фотографиях молоденьких пышногрудых баварских красавиц с десятками кружек пива в руках? Не надейтесь, такую важную работу доверяют только профессионалам, сильным мужчинам и опытным бабушкам


10. Те, кто уже не может продолжать веселиться-тихо устраиваются где-нибудь на улице, а праздник продолжается :)


11. В этом году на фестивале увеличилось количество сексуальных преступлений, 31 заявление в полицию, в прошлом году таких было 21


12. За всем происходящим внимательно следит статуя Бавария, символ Баварии :)

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231 комментарий :
( 231 комментарий Оставить комментарий )
livejournal
2018-10-03 02:30 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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sm201007
2018-10-03 03:42 (UTC)

Правда только отчасти - и места в шатрах есть, и шатров 14, и открытые террасы есть, и молодые официантки :) два дня как вернулся оттуда

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atlantis_son
2018-10-03 05:58 (UTC)
Ужас какой-то.

>>> Сегодня не осталось людей на планете, которые бы не слышали о баварском празднике

Планету надо заменить хотя бы на Мюнхен, в крайнем случае на Германию - будет более правдоподобно.
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Хахаха...

ahax
2018-10-03 07:26 (UTC)
Ну, да.
Кагбе миллиардная Индия и двухмиллиардный Китай до сих пор не в курсе этого :-)))
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butch_ara
2018-10-03 07:18 (UTC)
Гениально! Свежо! Впервые в эфире! Never seen before, ёба...
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livejournal
2018-10-03 07:32 (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2018-10-03 07:32 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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drakensong
2018-10-03 07:47 (UTC)
ТАк это ж к ночи дело уже, так долгго тоько упоротые задерживаются, пивные отморозки.
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flint_954
2018-10-03 07:51 (UTC)
Представляю, как там всё вокруг зассано!
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al_fuhrmann
2018-10-03 09:32 (UTC)
Есть страны, где зассано один раз в году, а есть страны где зассано число дней в году минус один, - к приезду начальства все вылизывается, но все продолжают ссать морально.
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bip_s
2018-10-03 09:02 (UTC)
Тема не раскрыта - нет фотокарточек с гомосексуалистами и магометанами, а также напрочЬ отсутствуют представители, сменившие пол и исповедующие левые взгляды. Просто фашизЬм какой-то!
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diskurs_again
2018-10-05 07:47 (UTC)
да, действительно, вроде как получается, что в Мюнхене тоже люди, как-то странно .....
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hruykin
2018-10-03 09:19 (UTC)
Я выпил примерно 4 литра пива и на утро чуть сдох....
При мне местная девица больших размеров сьела литров 7-8 за день )))
молодежи не рассчитавших свои силы очень много. Многих увозит скорая. А некоторых вывозят на каталках с одним колесом, выглядит ржачно.



Edited at 2018-10-03 09:25 (UTC)
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decorumba
2018-10-03 09:34 (UTC)
Как можно сидеть на асфальте среди каких-то окурков и мусора, да ещё и с голыми ногами, или опираясь руками на этот асфальт, и телефон там у дамы лежит... мне не понять.
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v_otaku
2018-10-03 10:30 (UTC)
Вы в Британию съездите к выходным или на скачки в Аскоте, еще и не такое увидите.
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seeblik
2018-10-03 10:29 (UTC)
пиво-фест не катит
вино-фест уже ничо так
водко-фест самое то
крым походящее место для такого праздника
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krond
2018-10-04 14:08 (UTC)
Ну четверть века была у вас чтобы попробовать. Теперь всё, поезд ушел и перрон разобрали. =]
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