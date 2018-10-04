Фестиваль света в Берлине

Каждый год в начале октября центр Берлина превращается в одну большую площадку одного из самых знаменитых городских фестивалей мира. Каждый вечер знаменитые достопримечательности столицы Германии окрашиваются невероятными рисунками, все это сопровождается музыкой и многотысячной аудиторией. В этом году фестиваль стартует 5 октября, ну а мы можем уже сегодня посмотреть как проходил фестиваль два года назад. Было очень красиво!
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2. Бранденбургские ворота - конечно, самый знаменитый символ и Берлина, и всей Германии.
3. Благодаря красивейшим проекциям история Берлина за несколько минут, все проекции имеют музыкальное сопровождение.
4. Напоминание о стене, которая 28 лет разделяла Германию на две части.
5. Ежегодно фестиваль посещаеют несколько миллион человек, некоторые туристы приезжают в Германии специально ради этого светопредставления.
6. За шоу удобно наблюдать из уличных кебабных :)
7. Берлин Молл - главный торговый центр города, это как ГУМ в Москве, тоже участвует в фестивале
8. Узнали? Благодаря огромным уличным колонкам проекции еще и разговаривают!
9. Конечно, без берлинских мишек никуда!
10. Не забыли и про Россиию! Красная площадь и синие матрешки :)
11. Крутые инсталяции и очень много света! Красота!
12. Участвуют даже маленькие церквушки в переулках. Очень красиво!
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14. Берлинский драматический театр и Французский собор на площади Жандарменмаркт
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16. Берлинский кафедральный собор
17. Будете когда-нибудь в октябре в Берлине - обязательно сходите посмотреть :)
eugzolotuhin
Первый кузбасский фотоблог
Уже почти тридцать лет в Польше не утихают споры о судьбе подарка Иосифа Сталина польскому народу. Больше 60-ти лет в самом центре европейской столицы возвышается гигантская сталинская высотка, уступающим по своим размерам только главному зданию МГУ в Москве. 1. 2. История самой знаменитой за…
( 3 комментария — Оставить комментарий )
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helga_nesterva
как же захотелось назад в Берлин)
eugzolotuhin
Хорошо там, да)
livejournal
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