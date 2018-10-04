Фестиваль света в Берлине

Уже почти тридцать лет в Польше не утихают споры о судьбе подарка Иосифа Сталина польскому народу. Больше 60-ти лет в самом центре европейской столицы возвышается гигантская сталинская высотка, уступающим по своим размерам только главному зданию МГУ в Москве. 1. 2. История самой знаменитой за…