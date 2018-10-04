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eugzolotuhin

Первый кузбасский фотоблог

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Фестиваль света в Берлине
eugzolotuhin
4 октября, 8:10
Каждый год в начале октября центр Берлина превращается в одну большую площадку одного из самых знаменитых городских фестивалей мира. Каждый вечер знаменитые достопримечательности столицы Германии окрашиваются невероятными рисунками, все это сопровождается музыкой и многотысячной аудиторией. В этом году фестиваль стартует 5 октября, ну а мы можем уже сегодня посмотреть как проходил фестиваль два года назад. Было очень красиво!

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2. Бранденбургские ворота - конечно, самый знаменитый символ и Берлина, и всей Германии.


3. Благодаря красивейшим проекциям история Берлина за несколько минут, все проекции имеют музыкальное сопровождение.


4. Напоминание о стене, которая 28 лет разделяла Германию на две части.


5. Ежегодно фестиваль посещаеют несколько миллион человек, некоторые туристы приезжают в Германии специально ради этого светопредставления.


6. За шоу удобно наблюдать из уличных кебабных :)


7. Берлин Молл - главный торговый центр города, это как ГУМ в Москве, тоже участвует в фестивале


8. Узнали? Благодаря огромным уличным колонкам проекции еще и разговаривают!


9. Конечно, без берлинских мишек никуда!


10. Не забыли и про Россиию! Красная площадь и синие матрешки :)


11. Крутые инсталяции и очень много света! Красота!


12. Участвуют даже маленькие церквушки в переулках. Очень красиво!


13.


14. Берлинский драматический театр и Французский собор на площади Жандарменмаркт


15.


16. Берлинский кафедральный собор


17. Будете когда-нибудь в октябре в Берлине - обязательно сходите посмотреть :)


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Гигантский памятник Советскому Союзу в центре Европы
Уже почти тридцать лет в Польше не утихают споры о судьбе подарка Иосифа Сталина польскому народу. Больше 60-ти лет в самом центре европейской столицы возвышается гигантская сталинская высотка, уступающим по своим размерам только главному зданию МГУ в Москве. 1. 2. История самой знаменитой за…
3 комментария :
( 3 комментария Оставить комментарий )
  • 1
helga_nesterva
2018-10-04 01:30 (UTC)
как же захотелось назад в Берлин)
(Ответить) (Ветвь дискуссии)
livejournal
2018-10-05 22:36 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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